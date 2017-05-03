Суд оставил под арестом начальника госавтонадзора Приморья
Юрия Губарева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Юрия Губарева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.
Приморский краевой суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Владивостока об избрании в отношении начальника госавтонадзора Приморья Юрия Губарева меры пресечения в виде ареста, сообщила корр. ИА PrimaMedia
Напомним, Юрий Губарев обвиняется в преступлении предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в феврале 2012 года Губарев получил информацию, что два индивидуальных предпринимателя допускали нарушения законодательства при осуществлении международных перевозок, и предложил им передавать ему ежемесячно 50 тысяч рублей за неприменение мер ответственности в виде приостановления их допуска к перевозкам. С апреля 2012 года по июнь 2016 года им было получено 2,5 млн рублей с перечислением на расчетный счет.
В феврале 2017 года Ленинский районный суд Владивостока избрал в отношении Губарева меру пресечения в виде ареста. По мнению защиты начальника Приморского госавтонадзора, Юрий Губарев находился в статусе свидетеля по возбужденному уголовному делу несколько месяцев и не предпринял попытки скрыться от следствия или помешать расследованию. Как уточнил адвокат Сергей Вертелов, меры в виде домашнего ареста было бы достаточно,