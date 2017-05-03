Суд оставил под арестом начальника госавтонадзора Приморья

Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.

Приморский краевой суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Владивостока об избрании в отношении начальника госавтонадзора Приморья Юрия Губарева меры пресечения в виде ареста, сообщила корр. ИА PrimaMedia пресс-секретарь суда Виктория Ковалева.

Напомним, Юрий Губарев обвиняется в преступлении предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в феврале 2012 года Губарев получил информацию, что два индивидуальных предпринимателя допускали нарушения законодательства при осуществлении международных перевозок, и предложил им передавать ему ежемесячно 50 тысяч рублей за неприменение мер ответственности в виде приостановления их допуска к перевозкам. С апреля 2012 года по июнь 2016 года им было получено 2,5 млн рублей с перечислением на расчетный счет.