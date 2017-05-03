Музей кириллицы планируют открыть на ВДНХ в 2018 г
Музей кириллицы откроют на ВДНХ в 2018 г. Об этом порталу m24.ru рассказали в
Музей кириллицы откроют на ВДНХ в 2018 г. Об этом порталу m24.ru рассказали в
В Музее кириллицы планируют создать современную
«Экспозиция Музея кириллицы должна носить общедоступный характер и формировать устойчивый интерес широких слоев посетителей к русской письменности посредством оптимального сочетания экспозиционного пространства, интеграции востребованных функций и сервисов, использования современных
Музей кириллицы разместят в павильоне «Земледелие», который сейчас находится на реконструкции. Изначально экспозиция павильона отображала основные показатели и успехи в области растениеводства, животноводства, механизации и электрификации, науки и культуры Украины. В 1997 г. в здании располагался филиал павильона «Культура». Подобный музей кириллицы в прошлом году открыли в Болгарии.