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03:16 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Музей кириллицы планируют открыть на ВДНХ в 2018 г

Музей кириллицы откроют на ВДНХ в 2018 г. Об этом порталу m24.ru рассказали в пресс-службе выставки.

Источник: РИА "Новости"

В Музее кириллицы планируют создать современную музейно-просветительскую площадку международного уровня, посвященную истории, настоящему и будущему русской письменности.

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«Экспозиция Музея кириллицы должна носить общедоступный характер и формировать устойчивый интерес широких слоев посетителей к русской письменности посредством оптимального сочетания экспозиционного пространства, интеграции востребованных функций и сервисов, использования современных информационно-коммуникационных технологий и мультимедийно-интерактивных решений», — говорится в концепции создания музея.

Музей кириллицы разместят в павильоне «Земледелие», который сейчас находится на реконструкции. Изначально экспозиция павильона отображала основные показатели и успехи в области растениеводства, животноводства, механизации и электрификации, науки и культуры Украины. В 1997 г. в здании располагался филиал павильона «Культура». Подобный музей кириллицы в прошлом году открыли в Болгарии.

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