Музей кириллицы планируют открыть на ВДНХ в 2018 г

Первый в Москве музей винтажной музыки открылся на ВДНХ

«Экспозиция Музея кириллицы должна носить общедоступный характер и формировать устойчивый интерес широких слоев посетителей к русской письменности посредством оптимального сочетания экспозиционного пространства, интеграции востребованных функций и сервисов, использования современных информационно-коммуникационных технологий и мультимедийно-интерактивных решений», — говорится в концепции создания музея.

Музей кириллицы разместят в павильоне «Земледелие», который сейчас находится на реконструкции. Изначально экспозиция павильона отображала основные показатели и успехи в области растениеводства, животноводства, механизации и электрификации, науки и культуры Украины. В 1997 г. в здании располагался филиал павильона «Культура». Подобный музей кириллицы в прошлом году открыли в Болгарии.