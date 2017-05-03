Обнаружены остатки древнего океана

Ученые обнаружили в канадской провинции Онтарио озера, чей состав напоминает древний океан, существовавший более двух миллиардов лет назад, сообщает Nature.com.

Как отмечается, древние океаны на Земле были богаты железом, с низким содержанием серы. Изучая состав воды, ученые отметили, что несмотря на то, что воды постоянно перемешиваются, бактерии и химические элементы практически остаются постоянными. Причем, такое явление наблюдаются на глубине.

В некоторых озерах ученые обнаружили в бескислородной толще воды особые бактерии Methylococcaceae, которые получают «подпитку» от углерода и метана. Они отмечают, что такой состав может быть общей чертой аналогичных систем древнего Архейского океана, существовавшего около 4 млрд лет назад. Кроме того, ученые обнаружили железо в воде, что приводило к окислительным процессам.

Биологи заявили, что подобные озера, как в Канаде, могут находиться в Индонезии и Восточной Африке. Они утверждают, что обнаруженные озера — очень важная находка, поскольку она расскажет о зарождении жизни и процессах эволюции на Земле.

Ранее ученые из южноафриканского университета Витц заявили, что первобытный человек, который, как полагалось, обитал на Земле три миллиона лет назад, на самом деле жил намного позже.