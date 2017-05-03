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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Масштабные праздничные мероприятия ждут хабаровчан на 9 мая

Масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне порадуют жителей Хабаровского края, об этом ИА Дейта сообщили в правительстве региона.

Источник: РИА "Новости"

Так, 9 мая в 10.00 на площади имени Ленина в краевом центре начнется парад войск Хабаровского гарнизона. В нем примут участие 1731 человек, приглашение получили 300 ветеранов.

В составе механизированной колонны представят 87 единиц техники. Среди них образцы вооружения и военных боевых машин времен Великой Отечественной войны. Также продемонстрируют и современную технику. Впервые в шествии примет участие парадный расчет движения «Юнармия» Хабаровского края.

Далее в 11.00 от площади имени Ленина начнется шествие «Бессмертного полка». Ожидаемое количество участников акции только в Хабаровске составит около 70 тысяч человек (всего по краю — не менее 130 тысяч). По традиции к «Бессмертному полку» присоединятся и районы края. По ходу шествия участники массово исполнят песни военных лет. Колонна проследует до площади Славы, где в 11.35 начнется торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню.

В 12.00 впервые в этом году в Хабаровске пройдет акция «Бессмертная эскадрилья», в рамках которой десять легкомоторных самолетов пролетят вдоль береговой линии от арены «Ерофей» до Амурского моста и обратно. Возглавит ее двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта России Владимир Котельников. На фюзеляже каждого самолета планируется поместить фотографии военных летчиков, родившихся, работавших или служивших в Хабаровском крае.

С 9.00 до 22.00 на стадионе имени Ленина в Хабаровске будут выставлены образцы военной техники. Среди них — два танка Т-72Б3 и Т-80, боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортер БТР-80, боевая машина «Торнадо», противотанковая пушка «Рапира», гаубица и миномёт. На развёрнутых полевых кухнях горожан будут угощать солдатской кашей и горячим чаем.

Завершится праздничный день артиллерийским салютом, залпы которого прогремят в 22.00 в районе арены «Ерофей».

Всего по краю пройдут более 200 патриотических мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционными в крае стали акции «Спасибо за Победу», «Звонок Однополчанину», «Ветеран живет рядом», «Нет забытым могилам» краевая «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Вальс Победы», «Солдатская каша».

Таисия Масина.

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