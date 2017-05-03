СМИ: организаторы фестиваля Outline прекращают работать в России

«После череды сорванных за несколько часов до старта мероприятий, фестивалей и вечеринок в России “Арма” больше не планирует. Фестиваля Outline в этом году не будет. На ближайшее время в планах команды только зарубежные ивенты», — цитирует издание заявление промоутеров.

В июле 2016 года организаторы фестиваля Outline за несколько часов до его начала объявили об отмене мероприятия. Прокуратура вынесла предостережение организаторам фестиваля из-за его несогласованности с городскими властями и отсутствия противопожарной безопасности на территории его проведения. Префектура Юго-Восточного округа Москвы заявила, что Outline был отменен из-за организационных и противопожарных нарушений.