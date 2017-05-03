Барельеф драматургу Владимиру Гуркину останется в Иркутске

Композицию установили прошлой осенью в 130-м квартале. Однако её авторы — Александр Виноградов и Александр Абрамов — заявили, что могут продать барельеф в другой город из-за долга. Панно художники частично создали на деньги благотворителей. Они пожертвовали 200 000 рублей. Недостающую сумму в один миллион двести тысяч скульпторы добавили из собственного кармана.