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11:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Барельеф драматургу Владимиру Гуркину останется в Иркутске

Барельеф драматургу Владимиру Гуркину останется в Иркутске. Мэр города Дмитрий Бердников нашёл спонсоров, которые оплатят работу художников.

Источник: Вести Иркутск

Композицию установили прошлой осенью в 130-м квартале. Однако её авторы — Александр Виноградов и Александр Абрамов — заявили, что могут продать барельеф в другой город из-за долга. Панно художники частично создали на деньги благотворителей. Они пожертвовали 200 000 рублей. Недостающую сумму в один миллион двести тысяч скульпторы добавили из собственного кармана.

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