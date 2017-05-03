Барельеф драматургу Владимиру Гуркину останется в Иркутске
Барельеф драматургу Владимиру Гуркину останется в Иркутске. Мэр города Дмитрий Бердников нашёл спонсоров, которые оплатят работу художников.
Барельеф драматургу Владимиру Гуркину останется в Иркутске. Мэр города Дмитрий Бердников нашёл спонсоров, которые оплатят работу художников.
Композицию установили прошлой осенью в 130-м квартале. Однако её авторы — Александр Виноградов и Александр Абрамов — заявили, что могут продать барельеф в другой город