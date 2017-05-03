Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Визит Меркель в Сочи: канцлер поспорила с Путиным из-за Украины
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
08:05 (мск), источник: Noi.md

Жених привел на свадьбу 200 подставных гостей вместо родственников

В Китае задержали жениха, нанявшего двести человек, чтобы они выдавали себя за его родственников и друзей во время свадьбы. Об этом сообщает BBC News.

Источник: Noi.md

Родственники невесты заподозрили обман, потому что многие гости не могли объяснить, откуда знают жениха. Сомнения усилились, когда на церемонию не явились его родители.

Вскоре выяснилось, что гости жениха наняты за деньги. За участие в свадьбе он обещал заплатить по 80 юаней (около 660 рублей). Некоторые признались в том, что обычно работают таксистами, другие оказались студентами.

Остается неясным, зачем понадобился обман. Невеста утверждает, что за три года отношений не заметила в женихе ничего странного. Отмечается, что у них разный круг знакомств.

Согласно одной из версий, названных китайскими СМИ, жених решил нанять гостей, потому что родители невесты осуждали его бедное происхождение. Он хотел избавить настоящих родственников и друзей от позора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
АНБ отследило более 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
Трамп отреагировал на заявление Клинтон о причинах ее поражения
В столице Афганистана прогремел взрыв недалеко от посольства США
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь