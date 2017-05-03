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03:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Гитарист Брюс Хэмптон умер на концерте в честь своего 70-летия

Известный гитарист, основатель рок-группы Hampton Grease Band Брюс Хэмптон получил сердечный приступ 1 мая на концерте в честь своего 70-летия в Атланте, штат Джорджия.

Источник: AP 2017

Музыканту стало плохо на сцене Fox Theater.

Сердечный приступ случился у гитариста во время исполнения на бис песни «Turn on Your Lovelight».

Но еще в течение нескольких минут после приступа Хэмптон оставался на сцене, так как игравшие с ним музыканты подумали, что он показывает запланированный трюк.

Хэмптон начал свою музыкальную карьеру, продолжавшуюся 50 лет, выступая с легендарным Фрэнком Заппой.

В 1960-х он собрал свою первую авангардную группу Hampton Grease Band, выступавшую вместе с Grateful Dead.

Хэмптона называли «дедушкой джем-бэндов», так как он был вдохновителем импровизационных рок-концертов 1990-х.

Брюс Хэмптон известен своими экспериментальными сюрреалистичными композициями. Он выступал в жанре экспериментального рока и за свою карьеру выпустил более 20 пластинок.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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