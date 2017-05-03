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03:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Детские лагеря Приморья проверят на пожарную безопасность

В преддверии летнего сезона пройдут дополнительные учения и инструктажи по спасению людей и тушению пожаров в учреждениях.

Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.

В преддверии летних каникул все детские лагери в Приморье проверят на пожарную безопасность, а детей и персонал обучат как себя вести в случае пожара. Подготовку детских оздоровительных учреждений Приморья к летнему периоду обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель доложил, что в преддверии летнего сезона пройдут дополнительные учения и инструктажи по спасению людей и тушению пожаров в детских оздоровительных учреждениях региона.

«Все лето также будем проводить занятия по противопожарной безопасности с детьми и персоналом детских лагерей», — сообщил он.

Евгений Вишняков поручил особое внимание обратить на исправность пожарных гидрантов, наличие поблизости пожарных водоемов и подъездных путей к ним.

«И конечно, необходимо проверить противопожарное состояние самих помещений, где будут жить дети. Помещения должны иметь исправную электропроводку, обеспечены средствами пожаротушения, эвакуационными выходами. Всю эту работу нужно начинать уже сейчас», — сказал он.

Заместитель главы региона добавил, что работа по обеспечение противопожарной безопасности детских оздоровительных учреждений отдыха должна вестись совместно с главами муниципалитетов.

Напомним, в этом году в Приморье планируется открыть более 600 детских летних оздоровительных лагерей, в которых смогут отдохнуть более 190 тысяч детей.

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