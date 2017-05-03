Находкинский дрифтер «нагонял» на 16 тысяч рублей штрафов

Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.

Дрифтер, получивший известность, благодаря выложенным в соцсетях роликам, где он гонял по улицам Находки и Владивостока, в общей сложности не оплатил 16 тысяч рублей штрафов. Из-за этого теперь он может лишиться водительских прав. Судебные приставы уже съездили к должнику в спецприемник и предупредили об ответственности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

2 мая судебный пристав-исполнитель съездил в спецприемник города Находки, где находится должник, и вручил ему постановление о возбуждении исполнительного производства, а также требование о выплате долга. Также правонарушитель получил предупреждение о временном ограничении в пользовании специальным правом.

«В случае если должник не исполнит требования исполнительных документов в полном объеме в течение пяти дней, то судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении временного ограничения на пользование правом управления автомобилем», — отмечают судебные приставы.

Напомним, вчера, 26 апреля, полиция задержала молодого водителя, устроившего стритрейсинг во Владивостоке и Находке. Видеозапись с опасной ездой ранее выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, как водитель «Ниссан Скайлайн» на большой скорости совершает опасный маневр, вынуждая других участников движения остановиться. В непосредственной опасности оказались водители и пешеходы.

Сам рулевой красной иномарки ранее на своей странице уверял, что своей ездой не нарушает ни одного правила дорожного движения, и останавливать его не за что. Однако в ГИБДД, изучив видео, сделали вывод о том, что в нем нарушено несколько пунктов правил.

пункт ПДД 1.3 Разметкапункт ПДД 1.3 Встречная полосапункт ПДД 2.7 Опасное вождениепункт ПДД 19.5 Фарыпункт ПДД 8.1 Световые сигналы (поворотники).

Председатель Приморской автомобильной федерации Максим Наумец, спортивный директор СТК «Приморское кольцо», комментируя поступок молодого человека, заявил, что опасное вождение надо категорически пресекать самым жесточайшим образом.