Находкинский дрифтер «нагонял» на 16 тысяч рублей штрафов
Судебные приставы уже съездили к должнику в спецприемник и предупредили о возможном лишении прав.
Судебные приставы уже съездили к должнику в спецприемник и предупредили о возможном лишении прав.
Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.
Дрифтер, получивший известность, благодаря выложенным в соцсетях роликам, где он гонял по улицам Находки и Владивостока, в общей сложности не оплатил 16 тысяч рублей штрафов.
2 мая судебный
«В случае если должник не исполнит требования исполнительных документов в полном объеме в течение пяти дней, то судебный
Напомним, вчера, 26 апреля, полиция задержала молодого водителя, устроившего стритрейсинг во Владивостоке и Находке. Видеозапись с опасной ездой ранее выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, как водитель «Ниссан Скайлайн» на большой скорости совершает опасный маневр, вынуждая других участников движения остановиться. В непосредственной опасности оказались водители и пешеходы.
Сам рулевой красной иномарки ранее на своей странице уверял, что своей ездой не нарушает ни одного правила дорожного движения, и останавливать его не за что. Однако в ГИБДД, изучив видео, сделали вывод о том, что в нем нарушено несколько пунктов правил.
пункт ПДД 1.3 Разметкапункт ПДД 1.3 Встречная полосапункт ПДД 2.7 Опасное вождениепункт ПДД 19.5 Фарыпункт ПДД 8.1 Световые сигналы (поворотники).
Председатель Приморской автомобильной федерации Максим Наумец, спортивный директор СТК «Приморское кольцо», комментируя поступок молодого человека, заявил, что опасное вождение надо категорически пресекать самым жесточайшим образом.
— К сожалению, вот такие персонажи никогда ничего не достигнут в автоспорте. У этих людей другая цель — привлечь к себе внимание общественности. Они не думают, что своими действиями могут нанести вред другим людям. К таким