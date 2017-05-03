Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
СМИ узнали детали получения полковником МВД 8 млрд руб. наличными
Полина Гагарина родила второго ребенка
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
«Привет незалежной Украине»: Косачев о новом подходе США к Киеву
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Возвращение христиан в Каракош
9Юбилей Корейской народной армии
03:40 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ветер с порывами до 17 м/с пронесется по Иркутску 3 мая

Осадки не прекратятся и днем.

Непогоду прогнозируют синоптики в Иркутске 3 мая.

По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшее время осадки в областном центре не прекратятся. Днем преимущественно будет идти дождь. Кроме того, по Иркутску пронесется сильный ветер, порывы которого будут достигать 12−17 м/с. Днем воздух прогреется до +7, +9 градусов.

Наши предки сегодня следили за тем, что вперед вырастет — трав или рожь — то и принесет отличный урожай.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
+24°
малооблачно
754 мм рт. ст.
нормальное
24 %
очень низкая
9 м/с
умеренный ветер
118 человек унесло на льдине в Красноярске
Песков подвел итоги встречи Путина с Меркель в Сочи
В Сирии погиб российский военный советник
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
В МО РФ назвали «сказочниками» экспертов из Human Rights Watch
«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Плюсы и минусы квартир-студий
Как оформить кухню: 11 современных решений
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь