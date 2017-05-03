Ветер с порывами до 17 м/с пронесется по Иркутску 3 мая

Непогоду прогнозируют синоптики в Иркутске 3 мая.

По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшее время осадки в областном центре не прекратятся. Днем преимущественно будет идти дождь. Кроме того, по Иркутску пронесется сильный ветер, порывы которого будут достигать 12−17 м/с. Днем воздух прогреется до +7, +9 градусов.

Наши предки сегодня следили за тем, что вперед вырастет — трав или рожь — то и принесет отличный урожай.