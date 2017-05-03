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03:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

6-летняя красноярка стала обладательницей титула «Юная Мисс Россия»

Всего из Красноярска в конкурсе участвовали 9 человек.

6-летнюю жительницу Красноярска признали «Юной Мисс Россия-2017». Конкурс красоты проходил 1 мая в Москве в концертном зале «На Поклонной горе» в рамках фестиваля красоты и таланта «Russian Beauty 2017».

От Красноярска в конкурсе участвовали 9 человек. Еще две красноярские участницы получили на конкурсе специальные призы. Так, 10-летняя Екатерина Иванова получила гран-при в номинации «Teen miss Russian beauty 2017» в своей возрастной категории до 9−12 лет и номинацию за самый необычный костюм.

3-летняя Алиса Белик получила гран-при Little miss Russian beauty как самая маленькая участница. Ее пригласили участвовать в конкурсе «Мировая Русская красавица-2017», сообщили в модельном агентстве «Creative models».

В конкурсе участникам предстояло показать себя в визитке, представить творческое выступление. Был выход в национальных костюмах, в костюмах на тему «Дети Победы» и «Золотая лихорадка», дефиле перед церемонией награждения.

На сайте юнаямисс.рф утверждается, что конкурс красоты и таланта «Юной Мисс России-2017» является самым престижным конкурсом среди детей в России, это отборочный этап к «Юной Мисс Мира».

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