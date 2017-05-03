6-летняя красноярка стала обладательницей титула «Юная Мисс Россия»
Всего из Красноярска в конкурсе участвовали 9 человек.
Всего из Красноярска в конкурсе участвовали 9 человек.
6-летнюю жительницу Красноярска признали «Юной Мисс Россия-2017». Конкурс красоты проходил 1 мая в Москве в концертном зале «На Поклонной горе» в рамках фестиваля красоты и таланта «Russian Beauty 2017».
От Красноярска в конкурсе участвовали 9 человек. Еще две красноярские участницы получили на конкурсе специальные призы. Так, 10-летняя Екатерина Иванова получила
3-летняя Алиса Белик получила
В конкурсе участникам предстояло показать себя в визитке, представить творческое выступление. Был выход в национальных костюмах, в костюмах на тему «Дети Победы» и «Золотая лихорадка», дефиле перед церемонией награждения.
На сайте юнаямисс.рф утверждается, что конкурс красоты и таланта «Юной Мисс России-2017» является самым престижным конкурсом среди детей в России, это отборочный этап к «Юной Мисс Мира».