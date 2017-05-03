В Красноярске объединили два крупных культурных вуза

В Красноярске началось объединение двух крупных культурных вузов — института искусств и художественного института.

Копия приказа, подписанного 17 апреля министром культуры России Владимиром Мединским, появилась на официальном сайте КГИИ в субботу, 29 апреля. Отмечается, что художественный институт (находится на пр. Мира, 98) присоединяется к институту искусств в качестве «структурного подразделения».

На странице ректора КГИИ Марины Москалюк сообщается, что многие специалисты смотрели на процесс объединения с пессимизмом и критикой.

«Но нельзя не видеть и того, что факторов успешности объединения институтов гораздо больше, чем негатива. Это и высокая концентрация талантов в профессорско-преподавательском и студенческом коллективе обоих институтов, достаточно прочная обеспеченность инфраструктурными ресурсами, уникальная 40-летняя история становления, успехов и побед, в том числе и история совместного существования. Важна также заинтересованность в новом этапе развития вуза как федеральных, так и краевых властей», — отметила ректор.

Самое сложное, считает Марина Москалюк, создать управленческую структуру нового вуза.

«Конечно, риски объединения есть: это и негативный фон сегодняшней российской экономики, и проблемы социальной защищенности (уровень заработной платы), и недостаточная инициативность или даже противодействие со стороны сотрудников или внешней среды. Риски есть объективные и субъективные, и здесь не дело, как страус, прятать голову под крыло и говорить, что все прекрасно. Риски необходимо просчитывать, предотвращать, преодолевать».

Сообщается, что студенты КГХИ смогут продолжить обучение к объединенном институте искусств с сохранением всех форм и условий.

На сайте КГИИ сообщается, что вуз — крупнейший учебный, творческий, научный и методический центр в сфере музыкального и театрального искусств Восточной Сибири. Открыт в 1977 году. Институт искусств ведет обучение по 12-ти специальностям.