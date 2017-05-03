В пригороде Владивостока закрыты железнодорожные переезды

Так, в связи с ремонтными работами временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожные переезды по ст. Надеждинская (9243 км Транссибирской магистрали), на перегоне Надеждинская — Амурский залив (9245 км Транссибирской магистрали, пос. Новый), по ст. Совхозная (9248 км Транссибирской магистрали) в период с 6 по 11 мая.

При необходимости для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд — сообщает Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.