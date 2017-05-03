Стрелок из Иркутской области победил на всероссийских соревнованиях

Спортсмен из Иркутской области Александр Соколов занял первое место на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. Турнир прошел в Краснодаре и собрал более 320 спортсменов из 45 регионов страны, сообщает 2 мая 2017 года пресс-служба министерства спорта Приангарья.

Александр Соколов стрелял из малокалиберной винтовки лежа на дистанции 50 м, в этих соревнованиях участвовали 64 человека. В квалификации иркутский спортсмен был третьим с результатом — 624,3 очка. В финале он набрал наибольшее количество очков — 249,9, опередив на 0,5 очка Сергея Каменского из Алтайского края, который стал вторым. Третье место занял Денис Соколов, представляющий Ямало-Ненецкий автономный округ, в его активе 228,7 очков.

Сейчас Александр Соколов находится в городе Пльзень в Чехии на международных соревнованиях по пулевой стрельбе «Гран-При Освобождения», которые пройдут с 4 по 9 мая. Спортсмен тренируется в школе высшего спортивного мастерства в Иркутске под руководством своего отца Виктора Соколова.