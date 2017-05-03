Стрелок из Иркутской области победил на всероссийских соревнованиях
Александр Соколов из Иркутской области победил на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе.
Александр Соколов из Иркутской области победил на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе.
Спортсмен из Иркутской области Александр Соколов занял первое место на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. Турнир прошел в Краснодаре и собрал более 320 спортсменов из 45 регионов страны, сообщает 2 мая 2017 года
Александр Соколов стрелял из малокалиберной винтовки лежа на дистанции 50 м, в этих соревнованиях участвовали 64 человека. В квалификации иркутский спортсмен был третьим с результатом — 624,3 очка. В финале он набрал наибольшее количество очков — 249,9, опередив на 0,5 очка Сергея Каменского из Алтайского края, который стал вторым. Третье место занял Денис Соколов, представляющий
Сейчас Александр Соколов находится в городе Пльзень в Чехии на международных соревнованиях по пулевой стрельбе «Гран-При Освобождения», которые пройдут с 4 по 9 мая. Спортсмен тренируется в школе высшего спортивного мастерства в Иркутске под руководством своего отца Виктора Соколова.