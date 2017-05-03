Заседание по делу о Приморском океанариуме сорвалось
Слушание перенесено на 4 мая.
Слушание перенесено на 4 мая.
Судебные слушания по делу о Приморском океанариуме во Фрунзенском суде Владивостока продолжаются, сообщает корреспондент РИА VladNews. Ответчиком является
Необходимо отметить, что для данного дела характерна хроническая неявка официального представителя потерпевшей стороны — Константина Меркулова. Ранее РИА VladNews писало о том, что представитель Управделами президента не являлся как на суды
Так, 3 мая заседание по делу о строительстве Приморского океанариума было отложено
Как отметил Андрей Поплавский, не по наслышке знакомый с процессами, происходящими в Управлении делами главы государства, в Управлении существует строгий стандартизированный порядок получения документов. Входящему документу присваивается номер, который вносится в журнал регистрации. А отправителю высылается уведомление о получении — с указанием номера и лица, принявшего документ. Соответственно, Меркулов практически наверняка не получал судебной повестки, а значит и не знает о заседании 3 мая.
Защита просила суд отложить заседание на 10 мая, чтобы вопрос успел решиться более основательно. При этом прокурор не видел никаких препятствий для переноса слушания на другой день (отметим, срок содержания Поплавского в СИЗО истекает 12 мая, и на заседании 3 мая должен был быть рассмотрен вопрос о мере пресечения).
Судья на месте вынес решение о переносе заседания 3 мая на четверг, 4 мая. На этом заседании будет решаться, останется ли Андрей Поплавский в СИЗО — или же мера пресечения ему будет изменена.
Напомним, дело