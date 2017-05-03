Руководитель Следкома Петр Решетников выступит перед хабаровчанами с открытой лекцией
К участию приглашаются студенты и представители средств массовой информации.
К участию приглашаются студенты и представители средств массовой информации.
Хабаровск, 3 мая, AmurMedia.
Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае совместно с Дальневосточным институтом управления — филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации при сотрудничестве с органами государственной власти продолжают серию открытых
4 мая 2017 года в 15 часов в актовом зале Дальневосточного института управления (ул.
К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся юридических и управленческих направлений подготовки (специальностей) образовательных организаций высшего образования и представители средств массовой информации.