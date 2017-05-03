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05:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Руководитель Следкома Петр Решетников выступит перед хабаровчанами с открытой лекцией

К участию приглашаются студенты и представители средств массовой информации.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 мая, AmurMedia.

Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае совместно с Дальневосточным институтом управления — филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации при сотрудничестве с органами государственной власти продолжают серию открытых практико-ориентированных лекций о роли отдельных государственных органов в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, сообщает ИА AmurMedia.

4 мая 2017 года в 15 часов в актовом зале Дальневосточного института управления (ул. Муравьева-Амурского, 33) выступит руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю Решетников П. Г. с открытой лекцией на тему: «Место и роль Следственного комитета в системе обеспечения прав и свобод граждан на территории Хабаровского края».

К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся юридических и управленческих направлений подготовки (специальностей) образовательных организаций высшего образования и представители средств массовой информации.

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