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07:21 (мск), источник: Nur.kz

Алматинка предупредила горожан о грозящей им серьезной опасности

Алматинка Ольга Агапова, работающая в клинике лечения зависимостей, на своей странице в Facebook предупредила горожан о серьезной опасности. По ее словам, здоровье жителей мегаполиса находится под угрозой.

«Страна, нужна ваша помощь! На стенах домов в Алматы в последний месяц начали массово появляться надписи с рекламой синтетических наркотиков. Мы и раньше обращали на них внимание, но сейчас пошла прям массовая атака. Сегодня с Ульяной прочесали один район, закрасили там, где увидели», — рассказала она.

Женщина добавила, что, по словам очевидцев — как правило, владельцев магазинов на первых этажах — этой акции две недели.

«Очевидцами их назвать сложно — камер внешнего наблюдения нигде нет. Просто пришли утром на работу и увидели. С кем могли — поговорили, предупредили. Народ пообещал следить и закрашивать оперативно», — пишет Ольга.

По словам пользовательницы соцсети, выявить каналы распространения наркотиков сейчас стало гораздо сложнее из-за распространения Интернета и разных мессенджеров (Whatsapp, Telegram), а также анонимных платежных систем вроде QIWI.

«Делать “закладки” нанимают подростков, которые уже употребляют и нуждаются в деньгах. У нас таких много потом проходят реабилитацию», — пояснила Ольга.

«Так вот, огромная просьба ко всем, кто неравнодушен и далек от дебильной уверенности, что “меня это не коснется” — посмотрите внимательно на свой район. Найдите время и баллончик краски, чтобы закрасить эту гадость! Нас с вами больше, значит хотя бы один канал “оповещения” мы можем перекрыть», — уверена она.

«Ну и для информации — синтетические наркотики в сотни раз опаснее тех, которые мы с вами знали раньше. Полгода употребления — и второй диагноз — психиатрический. Порой уже на всю жизнь. Ругать УБН за бездействие под этим постом лишнее. Могу сказать с полной ответственностью — они делают то, что в их силах. Но китайские лаборатории оперативнее всех государств — и Казахстана, и России, и Белоруссии (об этом говорили на круглом столе, я писала). Сейчас, когда примут новый закон, оперативности в этом процессе добавится, потому как “отнесение к списку запрещенных веществ” будет упрощено. Мы (Казахстан) взяли за основу опыт Белоруссии, а он показал неплохой результат», — говорит алматинка.

«И последнее — всех диванных моралистов и демагогов, кто вдруг вздумает написать, что на**ра выносить это на всеобщее обозрение — буду банить нещадно. Не разбираетесь в проблеме — обсуждайте котиков! Не мешайте другим делать свою работу!», — сразу предупредила Ольга.

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