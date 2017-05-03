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07:23 (мск), источник: Nur.kz

«Свидетели Иеговы» активизировались в Казахстане после запрета в России

Читательница NUR.KZ прислала фотографию раздаточного материала, на обратной стороне которого указан электронный адрес, по ссылке открылся сайт «Свидетелей Иеговы».

Как утверждает женщина, смайлик с адресом сайта ей дали две привлекательные молодые девушки, когда она гуляла на улице с грудным ребенком. Девушки посоветовали этот сайт как познавательный сайт для молодых родителей.

Директор Ассоциации центров исследования религий Юлия Денисенко, дала комментарий по данной ситуации и деятельности «Свидетелей Иеговы» в Казахстане.

«За распространение религиозной литературы вне установленных мест и культовых знаний миссионерам грозит штраф в 50 МРП (КоАП РК ст. 490 ч 1 п 3). Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Статья 9 ч. 2 «распространение информационных материалов религиозного содержания, допускается только в культовых зданиях».

Обратная сторона раздаточного материала «Свидетелей Иеговы» с электронным адресом их сайта.

«Поэтому вместо литературы члены «Свидетелей Иеговы» сейчас распространяют раздаточный материал по принципу печатной рекламы, иногда смайлики, иногда просто от руки пишут. Форма может быть разной, но содержание всегда одно — это электронные адреса их сайтов. В случае претензий они отвечают, что ничего не распространяли, а «говорили о Боге», — пояснила религиовед.

После признания «Свидетели Иеговы» экстремистской организацией и ее запрета на территории Российской Федерации, и среди наших граждан активизировались пострадавшие и просто не равнодушные граждане. Если за три года работы проекта «Горячая линия 114″ поступило всего 61 жалоба на деятельность упомянутого религиозного объединения, то только за последнюю неделю поступило уже 9 обращений, в том числе и коллективных. Люди просят запретить деятельность их так называемых “залов Царств” навсегда. “Свидетели Иеговы” прошли перерегистрацию в 2013 году и имеют в Казахстане разрешенный правовой статус», — продолжила Юлия Денисенко.

Карта участка для пропагандирующих активистов.

«Учителя жалуются, что дети “свидетелей” отказываются участвовать в школьных мероприятиях, приуроченных к государственным праздникам, потому, что им запрещают родители. Медики регулярно просят помощи в случаях, когда родители отказываются от переливания крови, даже зная о возможном летальном исходе для маленького пациента», — сказала эксперт.

Список организаций, которые должны обойти адепты культа.

«С развитием в Казахстане интернета стало гораздо сложнее контролировать деятельность “Свидетелей Иеговы”. Они создают сайты, страницы в соцсетях и каналы на видеохостингах, на которых размещают огромное количество мультимедийной продукции. Специально для детей “свидетели” создают красочные мультфильмы, как явно носящие пропагандистский характер, так и скрытно, в которых прямо не говорится о религии, но используется специфическая лексика», — предупредила директор Ассоциации центров исследования религий.

По словам Денисенко, приверженцы «Свидетелей Иеговы» поделили всю населенную территорию Казахстана на сектора и методично обрабатывают назначенные участки. Они скачивают гуглкарты и во время обходов домов и квартир отмечают на них степень лояльности жителей пройденного участка к их учению. Где живут казахскоязычные горожане, где исповедают ислам, где им грубо ответили. Отдельно обходят учебные заведения, коммерческие и государственные структуры.

В Казахстане «Свидетели Иеговы» официально появились в 1997, но фактически гораздо раньше. В советское время они отбывали наказание в лагерях, расположенных на территории Казахстана за свою деятельность, некоторые после освобождения остались жить здесь. По имеющейся информации в Казахстане проживает более 17 000 членов религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Напоминаем, что 20 апреля Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее работу в России. Имущество организации конфисковало государство.

Казахстанцы также просят запретить деятельность этой организации на территории республики, в адрес Ассоциации центров исследования религий пришли сотни таких обращений.

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