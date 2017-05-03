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07:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Майская «лихорадка»: то в жар, то в холод

Синоптики рассказали, какой будет погода в мае в РК.

Источник: РИА "Новости"

«Наиболее интенсивная волна холода с ночными заморозками будет наблюдаться во второй половине второй декады, где с вторжением холодных воздушных масс с акватории арктических морей на севере, востоке и в центре страны может вызвать мокрый снег», — предупреждает ведущий инженер-синоптик «Казгидромет» Меруерт Сакимова.

Температура воздуха опустится в северной половине ночью до минус 2 — плюс 3 градусов, днем до +10+15 градусов, в южной половине ночью до +3+10 градусов, днем до +15+20 тепла.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается близким климатическим значениям в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях, выше нормы на 1 °C — на остальной территории.

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