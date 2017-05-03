Майская «лихорадка»: то в жар, то в холод
Синоптики рассказали, какой будет погода в мае в РК.
Синоптики рассказали, какой будет погода в мае в РК.
«Наиболее интенсивная волна холода с ночными заморозками будет наблюдаться во второй половине второй декады, где с вторжением холодных воздушных масс с акватории арктических морей на севере, востоке и в центре страны может вызвать мокрый снег», — предупреждает ведущий
Температура воздуха опустится в северной половине ночью до минус 2 — плюс 3 градусов, днем до +10+15 градусов, в южной половине ночью до +3+10 градусов, днем до +15+20 тепла.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается близким климатическим значениям в