Майская «лихорадка»: то в жар, то в холод

«Наиболее интенсивная волна холода с ночными заморозками будет наблюдаться во второй половине второй декады, где с вторжением холодных воздушных масс с акватории арктических морей на севере, востоке и в центре страны может вызвать мокрый снег», — предупреждает ведущий инженер-синоптик «Казгидромет» Меруерт Сакимова.

Температура воздуха опустится в северной половине ночью до минус 2 — плюс 3 градусов, днем до +10+15 градусов, в южной половине ночью до +3+10 градусов, днем до +15+20 тепла.