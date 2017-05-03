Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Дженнифер Лопес впервые вышла в свет c новым возлюбленным
Королевская семья показала фото подросшей принцессы Шарлотты
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11:20 (мск), источник: Newslab.ru

Экс-глава застройщика проблемного дома на Грунтовой готов судиться из-за «клеветы»

Депутат Горсовета и экс-глава компании «Сибстройинвест» Геннадий Торгунаков намерен судиться с «8 каналом» за клевету.

Источник: AP 2017

Депутат Горсовета и экс-глава компании «Сибстройинвест» Геннадий Торгунаков намерен судиться с «8 каналом» или героями его выпусков из-за «клеветы». Как выяснилось, поводом послужили сюжеты, в которых подробно представлена ситуация с дольщиками дома на улице Грунтовая, 28 а, где более 450 семей до сих пор не могут получить свои квартиры.

По словам Торгунакова, сейчас юристы готовят исковое заявление за клевету, но его содержание он не готов пока озвучивать. «Будет принято решение — подавать иск на “8 канал” или на конкретных лиц. Но, скорее всего, это будет конкретный ответчик», — отметил он.

Как рассказал директор «8 канала» Иван Головкин, оспариваемые сюжеты о дольщиках телеканал снял по просьбе пострадавших жителей.

«Дольщики дома на улице Грунтовая оказались в сложной ситуации — для того чтобы купить жилье, кто-то продал свою квартиру, кто-то взял кредит, кто-то занял большие суммы у знакомых. Люди поверили строительной компании, которой руководил Геннадий Торгунаков, но квартиры до сих пор не получили. Что касается принципа работы канала, мы всегда даем возможность высказаться всем сторонам. Но Торгунаков, в большинстве случаев, игнорировал наши предложения рассказать свою позицию. Только со второго раза он согласился встретиться в студии с представителем обманутых дольщиков и, по сути, это была очная ставка. Он оправдывался и обещал исправить ситуацию. Но поскольку дольщики свое жилье до сих пор не получили, значит, он так ничего не сделал», — пояснил Иван Головкин.

Напомним, «Сибстройинвест» должен был достроить дом за обанкротившуюся компанию «Красноярец плюс». В администрации Красноярска заявили, что мэрия не участвовала в выборе нового застройщика для этого дома и ни представители администрации, ни глава города не выступали поручителем при передаче проблемного объекта «Сибстройинвесту».

По словам дольщиков, у «Сибстройинвеста» прежде не было опыта в строительстве, они сетуют на невысокий уставной капитал компании. Компанию им якобы «буквально навязали через лиц, связанных с Геннадием Торгунаковым».

«Мы с супругой приобрели трехкомнатную квартиру в 2007 году за 2,6 млн рублей, — рассказал Newslab.ru дольщик Павел Хоменко. — На тот момент “Красноярец плюс” строил дом довольно быстро, буквально на глазах из котлована вырос первый этаж. Но потом стройка начала затихать и остановилась вовсе. Застройщик обанкротился, начались суды. Однако Геннадий Торгунаков заверил нас, что строительство будет завершено. Был изменен план дома, вместо 10 этажей, планировалось построить 17. Поскольку трехкомнатные квартиры предусмотрены не были, мы согласились на двухкомнатную. Чтобы стройка завершилась, нас попросили доплатить по 10 тыс. рублей за каждый квадратный метр. Всего мы доплатили еще около 600 тысяч. Но квартиру так и не получили. А кредит за нее я выплачиваю до сих пор».

Дольщица Елена Нефедова приобрела в доме на улице Грунтовая сразу две квартиры — себе и пожилой матери. «Мы купили большую однокомнатную квартиру в 2013 году, когда уже был “Сибстройинвест”, — пояснила она. — Тогда Торгунаков баллотировался в депутаты, и это, честно говоря, подкупило. К тому же нас угораздило купить квартиру маме-пенсионерке. Сейчас мы жилье снимаем. Моя семья с двумя детьми вынуждена платить по 15 тысяч в месяц, а мама — 7. Несмотря на возраст — ей 67 лет — маме приходится подрабатывать, чтобы оплачивать жилье».

Newslab стало известно, что группа дольщиков обратилась с письмом к депутату Государственной Думы Сергею Натарову. По их жалобе будет подготовлено обращение к прокурору Красноярского края Михаилу Савчину с просьбой обратить пристальное внимание на сложившуюся ситуацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин пообещал нагрянуть в Сибирь с инспекцией
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Правительство выделило 80 млрд рублей на развитие промышленности
МЧС запретило разводить костры в 51 регионе России
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь