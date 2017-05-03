Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Меркель обратилась к Путину с просьбой, касающейся Чечни
Королевская семья показала фото подросшей принцессы Шарлотты
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Mercedes представил новые версии Gelandewagen
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
12Бал Met Gala 2017
11Подготовка техники к Параду Победы
05:25 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярск замело майским снегом

С трудностями столкнулись как пешеходы, которые не могли пройти по ещё не расчищенным дворам и тротуарам, а делали это по проезжей части, так и водители — большинство из них уже сменили зимнюю резину на летнюю.

Красноярцы обсуждают в социальных сетях последствия неожиданного ночного снегопада. Осадки в виде дождя и снега начались вчера поздно вечером, а сегодня утром горожане с удивлением обнаружили заметённые снегом дороги и машины. При этом высота снежного покрова составила несколько сантиметров, а, по наблюдениям некоторых горожан, где-то даже достигала полуметра.

С трудностями столкнулись как пешеходы, которые не могли пройти по ещё не расчищенным дворам и тротуарам, а делали это по проезжей части, так и водители — большинство из них уже сменили зимнюю резину на летнюю.

В ГИБДД таким автомобилистам рекомендовали быть вдвойне осторожными, а тем, кто не уверен в своем водительском мастерстве, посоветовали воспользоваться общественным транспортом. Особенно это касается молодых водителей с небольшим стажем вождения.

«В некоторых местах светофоры и дорожные знаки закрыты мокрым снегом, поэтому не торопитесь, убедитесь в безопасности маневров! Дивногорская трасса до утра была ограничена в движении, сейчас там спецтехника все почистила и движение открыто. Будьте внимательны!» — призвали в дорожной полиции.

При этом на дорогах города с раннего утра наблюдаются затруднения в движении из-за снежной каши. Пешеходам на остановках приходится преодолевать большие сугробы из грязи и снега и мочить ноги, прежде чем попасть в автобус.

В настоящее время последствия снегопада устраняют коммунальные службы.

Обсуждая изменения погоды в социальных сетях, горожане вспомнили, что в прошлом году май также начался с небывалого снегопада — в ночь с 8 на 9 мая Красноярск завалило снегом. Жители делятся фотографиями снега в своих дворах и на дорогах, но если одни восторгаются и удивляются обильному снегопаду в начале мая, то другие — негодуют и ругаются на синоптиков, которые не предупредили о том, что осадки будут настолько интенсивными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+22°
ясно
755 мм рт. ст.
нормальное
25 %
очень низкая
5 м/с
слабый ветер
МиГи над головой и Хармс в куклах: среда в Красноярске
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
АНБ отследило более 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
В МО РФ назвали «сказочниками» экспертов из Human Rights Watch
«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Московские новостройки подешевели на 7,6%
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Россиянам разрешат подавать коллективные иски в сфере ЖКХ
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь