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07:17 (мск), источник: Om1.ru

Омич во дворе захватил место под парковку своего авто

Мужчина очертил территорию на асфальте и «запирает» тех автомобилистов, которые там паркуются.

Проблемы с парковкой в Омске не прекращаются. Нередки случаи, когда водители прибегают к разнообразным ухищрениям, чтобы пристроить своего «железного коня». А в тесных дворах и вовсе могут разыгрываться битвы за парковочное место.

Так, один из жильцов дома № 23 на улице 3-я Любинская, владелец «БМВ» попросту захватил себе территорию. Неприятной ситуацией поделился в городских пабликах его сосед.

Мужчина очертил себе парковочное место на дороге, ведущей мимо дома. Водителей, которые осмеливаются припарковаться на «его» территории, мужчина наказывает: блокирует проезд для авто и оставляет свой «БМВ» на проезжей части. В итоге возникают заторы и неудобства для местных водителей. Так, пожарной машине пришлось пробираться на вызов по бордюру, чтобы объехать стоящую на проезде «БМВ». Как утверждает автор сообщения, парковочных мест хватает для всех и вопрос с парковкой не стоит остро.

Местные жители утверждают, что уже пытались поговорить на эту тему с захватчиком территории, однако беседы ни к чему не привели — мужчина продолжает гнуть свою линию. Жителей дома складывающаяся ситуация уже напрягает, автор намекнул, что терпение соседей не бесконечное.

«Разговор с соседом не получается, не понимает. Надеюсь, узнает себя и одумается. А то народ уже злой, терпение не безгранично, мало ли чего», — пишет автор.

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