В России появится первая в мире гражданская субмарина-сканер

«Новая субмарина разработана совместно Фондом перспективных исследований (ФПИ) и Центральным конструкторским бюро морской техники “Рубин” (ЦКБМ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Новинка оснащена многометровыми “крыльями-сенсорами”, которые не только заглядывают под грунт на несколько десятков метров, но и создают трехмерную модель дна», — говорится в публикации.

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Топоров отметил, что строительство уникальной подводной лодки начнется в 2020 году.

Стоимость такого атомохода будет на 60% ниже стоимости боевой субмарины, так как на борту не предусмотрены системы вооружения