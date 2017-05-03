В России появится первая в мире гражданская субмарина-сканер

«Новая субмарина разработана совместно Фондом перспективных исследований (ФПИ) и Центральным конструкторским бюро морской техники “Рубин” (ЦКБМ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Новинка оснащена многометровыми “крыльями-сенсорами”, которые не только заглядывают под грунт на несколько десятков метров, но и создают трехмерную модель дна», — говорится в публикации.
Топоров отметил, что строительство уникальной подводной лодки начнется в 2020 году.
Стоимость такого атомохода будет на 60% ниже стоимости боевой субмарины, так как на борту не предусмотрены системы вооружения
Как рассказал изданию руководитель проектной группы направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко, задачей подлодки станет сейсморазведка — поиск полезных ископаемых и определение местности для развертывания подводных заводов.