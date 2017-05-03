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06:27 (мск), источник: Интерфакс

В России появится первая в мире гражданская субмарина-сканер

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Первый в мире гражданский подводный атомоход спроектировали в России для сейсмической разведки морского дна, сообщает в среду газета «Известия» со ссылкой на главного конструктора центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Евгения Топорова.

«Новая субмарина разработана совместно Фондом перспективных исследований (ФПИ) и Центральным конструкторским бюро морской техники “Рубин” (ЦКБМ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Новинка оснащена многометровыми “крыльями-сенсорами”, которые не только заглядывают под грунт на несколько десятков метров, но и создают трехмерную модель дна», — говорится в публикации.

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Топоров отметил, что строительство уникальной подводной лодки начнется в 2020 году.

Стоимость такого атомохода будет на 60% ниже стоимости боевой субмарины, так как на борту не предусмотрены системы вооружения

Как рассказал изданию руководитель проектной группы направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко, задачей подлодки станет сейсморазведка — поиск полезных ископаемых и определение местности для развертывания подводных заводов.

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