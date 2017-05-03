Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Объединились два крупных такси-сервиса
Королевская семья показала фото подросшей принцессы Шарлотты
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Моя мама постаралась": Борисова резко ответила журналистам
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

Минувшие заморозки — последние в мае, обещают красноярцам синоптики

Из-за циклона в Красноярске, Минино, Дивногорске, Сухобузимо, выпало до 20 сантиметров снега.

За прошедшую ночь в Красноярске, Минино, Дивногорске, Сухобузимо, выпало до 20 сантиметров снега. Синоптики объясняют это прошедшим циклоном. «Это, наверное, последние холода в Красноярске в мае. Выпало 19 миллиметров осадков, это 20 сантиметров снежного покрова. Ничего необычного в этом нет. В первой половине мая такое бывает», — прокомментировала «АиФ-Красноярск» пресс-секретарь Среднесибирского УГМС Оксана Сальникова.

Прохладно будет ещё 3 и 4 мая. В среду — 3 градуса тепла днём, в четверг — 4−6. Ожидаются также осадки в виде снега. А уже с пятницы будет устанавливаться тепло: днём столбик термометра поднимется до 16 градусов. В субботу ещё потеплеет — до 22−24 градусов, в воскресенье будет 13−14.

Осадки также будут выпадать в пятницу, субботу, воскресенье, но в виде дождя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+18°
полупрозрачная облачность
757 мм рт. ст.
нормальное
39 %
низкая
4 м/с
слабый ветер
118 человек унесло на льдине в Красноярске
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Правительство выделило 80 млрд рублей на развитие промышленности
МЧС запретило разводить костры в 51 регионе России
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь