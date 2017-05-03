Минувшие заморозки — последние в мае, обещают красноярцам синоптики

За прошедшую ночь в Красноярске, Минино, Дивногорске, Сухобузимо, выпало до 20 сантиметров снега. Синоптики объясняют это прошедшим циклоном. «Это, наверное, последние холода в Красноярске в мае. Выпало 19 миллиметров осадков, это 20 сантиметров снежного покрова. Ничего необычного в этом нет. В первой половине мая такое бывает», — прокомментировала «АиФ-Красноярск» пресс-секретарь Среднесибирского УГМС Оксана Сальникова.

Прохладно будет ещё 3 и 4 мая. В среду — 3 градуса тепла днём, в четверг — 4−6. Ожидаются также осадки в виде снега. А уже с пятницы будет устанавливаться тепло: днём столбик термометра поднимется до 16 градусов. В субботу ещё потеплеет — до 22−24 градусов, в воскресенье будет 13−14.

Осадки также будут выпадать в пятницу, субботу, воскресенье, но в виде дождя.