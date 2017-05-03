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05:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Студентка ИГУ стала лауреатом «Алмазной стипендии»

Лауреатом «Алмазной стипендии» 2017 года стала студентка 5 курса кафедры географии, безопасности жизнедеятельности и методики педагогического института Иркутского государственного университета Алена Бережных.

Как сообщает 3 мая пресс-служба ИГУ, торжественная церемония награждения прошла в новом офисе учредителя стипендии — ОАО «Алмаз».

Учредитель стипендии решил, что в последнее время в конкурсе на ее соискание принимают участие исключительно девушки. В 2017 году лучшими стали восемь талантливых студенток иркутских вузов. На конкурс каждая из претенденток представила свои достижения в учебной и научной деятельности. На результат влияло участие в общественной жизни, активная жизненная позиция. Кроме того, всем соискательницам предлагалось выполнить творческое задание на тему: «Счастливая женщина» — это могло быть эссе, видеоролик, презентация или даже картина.

Из числа претенденток от ИГУ жюри конкурса выбрали Алену Бережных. Студентка не только учится на отлично, занимается научно-исследовательской деятельностью по теме «Социальное сиротство» (научный руководитель — заведующая кафедрой географии, безопасности жизнедеятельности и методики педагогического института ИГУ Наталья Роговская).

«Тема научной работы мне очень близка. В конце 2013 года я начала заниматься волонтерской деятельностью, направленной на взаимодействие с детьми-сиротами из детских домов, также организовывала для них благотворительную помощь, — рассказала Алена Бережных. — Я уже рассмотрела такое явление как социальное сиротство во время Великой Отечественной войны в Иркутске и в Иркутской области, собрав и переработав различный материал из государственного архива новейшей истории Иркутской области. Рассмотрела данное понятие и меры по профилактике в наше время. Изучила различную государственную демографическую политику, направленную на профилактику социального сиротства. Сопоставила работу государственных структур с различными негосударственными организациями, оценила эффективность и качество тех и других».

С результатами своей деятельности студентка выступала на II Всероссийской научно-педагогической конференции «Байкал-Родина-Планета» и на XI большом географическом фестивале, принимала участие в международных и межрегиональных конференциях. Научная деятельность Алены Бережных отмечена в рамках студенческого конкурса «Лица ИГУ», где в 2016 году она вышла в финал, а в 2017 году стала победительницей.

Алена Береэных — волонтер в Центре профилактики наркомании. Девушка помогает проводить антинаркотические акции и реализовывать программу «Студии по интересам» в детских домах Иркутска. Она организовывала акции «Марафон 30000+» и «Миллион мелочью» — сбор денежных средств для оплаты труда нянь, работающих по программе «Больничные дети» в Ивано-Матренинской детской клинической больнице. Совместно с социальным проектом «Душистый перец» организовывала и провела праздник «Новый год» в детских домах Иркутска. Студентка помогает проводить различные мероприятия для людей с ограниченными возможностями.

Алена Бережных постоянно участвует в подготовке и проведении межрегиональной школьной олимпиады по географии «Географический олимп», помогала проводить XXXIV Байкальский марафон, активно участвовала в подготовке и реализации всероссийской акции «Бессмертный полк» и т. д.

Студентка постоянно занимается самоообразованием. Она прошла курсы по программам «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде», «Школа вожатых», «Приемы оказания первой помощи». На базе третьего отряда федеральной противопожарной службы по Иркутской области она прошла обучение по программе подготовки добровольных пожарных дружин. Девушка прослушала практико-ориентированный семинар в формате творческой лаборатории «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС», курсы «Интерактивные формы и методы практикумов как реализация требований ФГОС по проектной деятельности и критериям ее оценивания» и «Профессиональная компетенция учителя ОБЖ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования».

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