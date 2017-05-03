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07:18 (мск), источник: dostup1.ru

Режим «черного неба» в Челябинске продлили еще на полдня

Смог над городом не рассеется до обеда.

Источник: Reuters

В Челябинске четвертый день сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности — экологическая обстановка осложняется жарой и лесными пожарами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 3 мая, режим НМУ в городе продлен до 14.00. Смог над Челябинском висит с 30 апреля. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Вокруг города зафиксированы десятки возгораний сухой травы, которую запрещено сжигать. Температура днем поднимется до плюс 26 градусов.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует челябинцам употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы следует срочно обратиться к врачу.

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