Режим «черного неба» в Челябинске продлили еще на полдня

В Челябинске четвертый день сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности — экологическая обстановка осложняется жарой и лесными пожарами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 3 мая, режим НМУ в городе продлен до 14.00. Смог над Челябинском висит с 30 апреля. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Вокруг города зафиксированы десятки возгораний сухой травы, которую запрещено сжигать. Температура днем поднимется до плюс 26 градусов.