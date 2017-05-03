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06:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Из Красноярска запустят рейс в Новый Уренгой и Уфу

Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Ямал».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиакомпания «Ямал» запускает прямой регулярный рейс из Красноярска в Новый Уренгой и Уфу. Первый полет на самолете Bombardier CRJ-200 запланирован на 9 мая. Билеты можно купить на официальном сайте авиакомпании или в кассах аэропорта «Емельяново». Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Воздушное судно Bombardier CRJ-200 предназначено для внутренних региональных рейсов. Самолет рассчитан на 50 пассажиров. Лайнеры производятся в Канаде с 1995 года. Самолеты способны летать в самых сложных метеорологических условиях.

Долететь из Красноярска в Новый Уренгой и Уфу можно будет три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути от Красноярска до Нового Уренгоя составит 2 часа 40 минут, до Уфы — 5 часов 55 минут.

На сайте авиакомпании «Ямал» указано, что стоимость билета до Уфы на 9 мая начинается от 13 тысяч рублей.

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