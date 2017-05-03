Житель Караганды обнаружил огонь, пылающий из-под земли

Причиной возгорания может быть метан, который скапливается в заброшенных погребах дачных домиков. При смеси с воздухом в концентрации от 5 до 17% может произойти мощный взрыв. Именно взрывы метана стали причиной большинства трагедий на шахтах. Кстати, и под этими дачами много лет назад находились горные выработки. «АрселорМиттал Темиртау» ликвидировал шахту и передал земли акимату Караганды. Метан — парниковый газ, и выход его в атмосферу увеличивает число непредсказуемых природных катаклизмов — засух или наводнений.

«Нужны срочные безотлагательные меры. Не надо ждать, пока кто-нибудь взорвется и погибнет. В обязанности этих органов входит профилактика ЧС. Нужны срочные меры, во-первых, по измерению концентраций газа», — говорит директор карагандинского «Экологического музея» Дмитрий Калмыков.