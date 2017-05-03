Уроженец Омской области маршал Язов находится в реанимации

На сегодняшний момент последний министр обороны СССР, единственный ныне живущий Маршал Советского Союза Дмитрий Язов находится в реанимации московского Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, состояние 92-летнего Язова улучшается. В ближайшее время врачи планируют перевести маршала из палаты интенсивной терапии в палату, куда допускаются посетители.

Напомним, что Дмитрий Язов был госпитализирован вечером 28 апреля с острым нарушением мозгового кровообращения. Маршал сам вызвал скорую помощь.

Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово Омской области. В 1942 году достиг призывного возраста и стал участником Великой Отечественной войны. Омич сделал блестящую военную карьеру: с 1987 по 1991 год он был министром обороны СССР, а в 1990 году ему присвоили звание Маршала Советского Союза.