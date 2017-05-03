К 9 мая в Уфе высадят более миллиона цветов

Первыми петуниями и бархатцами украсят клумбы в парке Победы и других парках. К высадке подготовлены эскизы цветников, места очищены, почва удобрена и разрыхлена. Сообщается, что за лето городские озеленители намерены высадить в разы больше цветов.

Однако, власти огорчает отношение некоторых горожан к труду Горзеленхоза: в прошлом году с городских цветников были вырваны более 60 тысяч растений. Мэрия призывает уфимцев бережно относиться к городскому имуществу.