К 9 мая в Уфе высадят более миллиона цветов
Для того, чтобы украсить Уфу к 9 мая, выращено более миллиона цветов, сообщает мэрия.
Для того, чтобы украсить Уфу к 9 мая, выращено более миллиона цветов, сообщает мэрия.
Первыми петуниями и бархатцами украсят клумбы в парке Победы и других парках. К высадке подготовлены эскизы цветников, места очищены, почва удобрена и разрыхлена. Сообщается, что за лето городские озеленители намерены высадить в разы больше цветов.
Однако, власти огорчает отношение некоторых горожан к труду Горзеленхоза: в прошлом году с городских цветников были вырваны более 60 тысяч растений. Мэрия призывает уфимцев бережно относиться к городскому имуществу.