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06:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе до 9 мая ветеранам будут делать скидки

Фронтовикам достаточно только предъявить удостоверение.

140 магазинов Уфы шаговой доступности, торговые комплексы, рынки и около 200 крупных сетевых предприятий и 130 компаний бытового обслуживания уже делают скидки ветеранам Великой Отечественной войны. Такую акцию запустили в башкирской столицы и продлится она вплоть до 9 мая.

— Фронтовики и лица приравненные к ним могут предоставить соответствующее удостоверение и получить льготную цену на товары в магазинах, парикмахерские и банно-прачечные услуги, химчистку и ремонт обуви, — уточнили в пресс-службе администрации Уфы.

Ознакомиться с полным списком участников акции можно здесь.

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