В Уфе до 9 мая ветеранам будут делать скидки

140 магазинов Уфы шаговой доступности, торговые комплексы, рынки и около 200 крупных сетевых предприятий и 130 компаний бытового обслуживания уже делают скидки ветеранам Великой Отечественной войны. Такую акцию запустили в башкирской столицы и продлится она вплоть до 9 мая.

— Фронтовики и лица приравненные к ним могут предоставить соответствующее удостоверение и получить льготную цену на товары в магазинах, парикмахерские и банно-прачечные услуги, химчистку и ремонт обуви, — уточнили в пресс-службе администрации Уфы.

Ознакомиться с полным списком участников акции можно здесь.