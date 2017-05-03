В Уфе до 9 мая ветеранам будут делать скидки
Фронтовикам достаточно только предъявить удостоверение.
Фронтовикам достаточно только предъявить удостоверение.
140 магазинов Уфы шаговой доступности, торговые комплексы, рынки и около 200 крупных сетевых предприятий и 130 компаний бытового обслуживания уже делают скидки ветеранам Великой Отечественной войны. Такую акцию запустили в башкирской столицы и продлится она вплоть до 9 мая.
— Фронтовики и лица приравненные к ним могут предоставить соответствующее удостоверение и получить льготную цену на товары в магазинах, парикмахерские и
Ознакомиться с полным списком участников акции можно здесь.