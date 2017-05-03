В Новосибирске салюты на 9 Мая запустят с пяти площадок
В минувшем году праздничный салют запускали с шести площадок, рассказали в муниципалитете.
В минувшем году праздничный салют запускали с шести площадок, рассказали в муниципалитете.
В Новосибирске салюты на 9 мая запустят с пяти площадок, об этом сообщает
Праздничные фейерверки начнутся в 21:50. Их будут запускать на:
— на мемориальном комплексе «Монумент Славы»;.
— на стадионе «Локомотив»;.
— на площадке у ДК «Академия» в Советском районе (ул. Ильича, 4) ;.
— на территории детской музыкальной школы № 9 (ул. Молодости, 13) ;.
— на городском пляже «Наутилус».
В минувшем году в Новосибирске организовывали 6 площадок для запуска салютов.