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06:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске салюты на 9 Мая запустят с пяти площадок

В минувшем году праздничный салют запускали с шести площадок, рассказали в муниципалитете.

В Новосибирске салюты на 9 мая запустят с пяти площадок, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Праздничные фейерверки начнутся в 21:50. Их будут запускать на:

 — на мемориальном комплексе «Монумент Славы»;.

 — на стадионе «Локомотив»;.

 — на площадке у ДК «Академия» в Советском районе (ул. Ильича, 4) ;.

 — на территории детской музыкальной школы № 9 (ул. Молодости, 13) ;.

 — на городском пляже «Наутилус».

В минувшем году в Новосибирске организовывали 6 площадок для запуска салютов.

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