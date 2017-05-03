В Новосибирске салюты на 9 мая запустят с пяти площадок, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Праздничные фейерверки начнутся в 21:50. Их будут запускать на:

— на мемориальном комплексе «Монумент Славы»;.

— на стадионе «Локомотив»;.

— на площадке у ДК «Академия» в Советском районе (ул. Ильича, 4) ;.

— на территории детской музыкальной школы № 9 (ул. Молодости, 13) ;.

— на городском пляже «Наутилус».

В минувшем году в Новосибирске организовывали 6 площадок для запуска салютов.