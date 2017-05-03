На пермской Аллее Доблести и Славы заложат семь новых плит

Аллея Доблести и Славы в Перми пополнится новыми плитами. На её исторической части появятся плиты, посвящённые 95-летию со дня открытия Пермской государственной художественной галереи, 95-летию первой на Урале детской клиники им. Пичугина и 90-летию со дня открытия первого на Урале Театра рабочей молодёжи.

Также на Аллее появится плитка с именем выдающегося ученого, крупного исследователя флоры Прикамья Павла Сюзева. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения учёного. На Аллее также заложат плиту в честь писателя, фронтовика и общественного деятеля Олега Селянкина.

Ещё две плиты появится на части аллеи, посвящённой труду. Здесь заложат плиты филиала «Пермэнерго» и «Пермского завода «Машиностроитель». Все плиты заложат к 12 июня.

Напомним, Аллея Доблести и Славы в Перми находится на городской эспланаде. Она разделяется на три тематические зоны: историческую, Аллею Славы и Аллею Труда.