Димаш вслед за Китаем покорил взыскательную французскую публику

«Не пропустите: на центральном телеканале “Франция-2” кабаре-шоу “Les années bonheur” 6 мая в 20:55 по французскому времени. Выступлю на одной сцене с европейскими звездами в качестве почетного гостя», — сообщил Димаш поклонникам в соцсети.

Димаш Кудайбергенов недавно завершил участие в китайском шоу I am a singer, заняв второе место.

Конкурс сделал певца невероятно популярным в Китае. Он получил престижную музыкальную премию Top Chinese Music Awards, так называемый «азиатский Грэмми» в номинации «Самый популярный певец в Азии». Один из самых популярных телеканалов в Китае CCTV вручил Димашу премию Top Global Chinese Music за исполнение саундтрека к новому китайскому фильму.

Кроме того, ранее популярная франкоязычная певица Лара Фабиан поделилась впечатлениями от удивительного голоса Димаша и выразила желание встретиться с ним и даже спеть.