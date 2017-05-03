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07:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Димаш вслед за Китаем покорил взыскательную французскую публику

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Молодой талантливый исполнитель из Казахстана Димаш Кудайбергенов стал почетным гостем центрального телеканала Франции, сообщил представитель певца Алпамыс Шаримов.

Источник: Sputniknews.kz

По словам Шаримова, гостями телеканала «Франция-2» становились самые известные певцы в мире.

«Не пропустите: на центральном телеканале “Франция-2” кабаре-шоу “Les années bonheur” 6 мая в 20:55 по французскому времени. Выступлю на одной сцене с европейскими звездами в качестве почетного гостя», — сообщил Димаш поклонникам в соцсети.

Димаш Кудайбергенов недавно завершил участие в китайском шоу I am a singer, заняв второе место.

Конкурс сделал певца невероятно популярным в Китае. Он получил престижную музыкальную премию Top Chinese Music Awards, так называемый «азиатский Грэмми» в номинации «Самый популярный певец в Азии». Один из самых популярных телеканалов в Китае CCTV вручил Димашу премию Top Global Chinese Music за исполнение саундтрека к новому китайскому фильму.

Кроме того, ранее популярная франкоязычная певица Лара Фабиан поделилась впечатлениями от удивительного голоса Димаша и выразила желание встретиться с ним и даже спеть.

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