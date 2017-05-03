Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
«Привет незалежной Украине»: Косачев о новом подходе США к Киеву
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Бал Met Gala 2017
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
07:31 (мск), источник: VN.ru

Каждый третий житель Новосибирской области занимается спортом

В Новосибирской области продолжает расти количество жителей, занимающихся физкультурой и спортом. За прошлый год таковых стало больше на 10,3%.

Более 800 тысяч жителей Новосибирской области на сегодня занимается физкультурой и спортом. По последним данным Новосибирскстата, этот каждый третий житель региона. Посещают учебные занятия по физической культуре 466,3 тыс. человек.

«На конец 2016 года в Новосибирской области функционировали 4 529 спортивных сооружений, — подсчитали в Новосибирскстате. —. Это на 5 больше, чем на конец 2015 года. Из них: 2 247 плоскостных спортивных сооружений, 1307 спортивных залов, 86 плавательных бассейнов, 71 сооружение для стрелковых видов спорта, 59 лыжных баз, 25 стадионов с трибунами на 1500 мест и более, 15 крытых спортивных объектов с искусственным льдом, 10 легкоатлетических и два футбольных манежа, один биатлонный комплекс».

Из общего количества спортивных сооружений в регионе, 43% находятся в сельской местности. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 126,2 тыс. человек.

За 2016 год в Новосибирске и районах области было подготовлено более 19 тыс. спортсменов массовых разрядов, присвоено 15 званий «мастер спорта международного класса» и «гроссмейстер России».

В целях организации выполнения нормативов комплекса ГТО на различных спортивных объектах было проведено 331 мероприятие. Численность участников составила 6,5 тыс. человек, из которых около 48% выполнили нормативы ГТО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Салюты 9 Мая 2017 в Новосибирске: где и когда
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
АНБ отследило более 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
Трамп ответил на слова Клинтон о причинах ее неудачи на выборах
Reuters: взрыв прогремел в Кабуле недалеко от посольства США
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Плюсы и минусы квартир-студий
Как оформить кухню: 11 современных решений
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь