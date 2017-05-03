Каждый третий житель Новосибирской области занимается спортом

Более 800 тысяч жителей Новосибирской области на сегодня занимается физкультурой и спортом. По последним данным Новосибирскстата, этот каждый третий житель региона. Посещают учебные занятия по физической культуре 466,3 тыс. человек.

«На конец 2016 года в Новосибирской области функционировали 4 529 спортивных сооружений, — подсчитали в Новосибирскстате. —. Это на 5 больше, чем на конец 2015 года. Из них: 2 247 плоскостных спортивных сооружений, 1307 спортивных залов, 86 плавательных бассейнов, 71 сооружение для стрелковых видов спорта, 59 лыжных баз, 25 стадионов с трибунами на 1500 мест и более, 15 крытых спортивных объектов с искусственным льдом, 10 легкоатлетических и два футбольных манежа, один биатлонный комплекс».

Из общего количества спортивных сооружений в регионе, 43% находятся в сельской местности. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 126,2 тыс. человек.

За 2016 год в Новосибирске и районах области было подготовлено более 19 тыс. спортсменов массовых разрядов, присвоено 15 званий «мастер спорта международного класса» и «гроссмейстер России».

В целях организации выполнения нормативов комплекса ГТО на различных спортивных объектах было проведено 331 мероприятие. Численность участников составила 6,5 тыс. человек, из которых около 48% выполнили нормативы ГТО.