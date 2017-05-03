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07:30 (мск), источник: Om1.ru

Население Омской области за счёт миграции сократилось на 1164 человека

Согласно статистическим отчётам, омичи продолжают активно покидать Омск, а людей, которые приезжают им на смену, заметно меньше.

Омскстат опубликовал данные по миграции за март 2017 года. В этом месяце в регионе опять была зарегистрирована миграционная убыль — 1164 человека.

Из Омской области выбыло 3,1 тысячи жителей. В регион прибыло 1,9 тысячи человек.

В другие населённые пункты в пределах Омской области переехало 2,1 тысячи граждан.

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