Население Омской области за счёт миграции сократилось на 1164 человека

Омскстат опубликовал данные по миграции за март 2017 года. В этом месяце в регионе опять была зарегистрирована миграционная убыль — 1164 человека.

Из Омской области выбыло 3,1 тысячи жителей. В регион прибыло 1,9 тысячи человек.

В другие населённые пункты в пределах Омской области переехало 2,1 тысячи граждан.