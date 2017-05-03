В Уфе Белая поднялась уже на 7 метров

Так, уровень Белой вчера составил уже 702 см. Уфы — 671 см, реки Демы — 560 см. В прошлом году пик половодья был уже пройден 26 апреля, а в этом — вода продолжает расти. Ожидается, что вода начнет спадать на этой неделе.

В зоне подтопления более 150 участков в Кировском и Ленинском районах. В Кировском районе — в 11 домов и более чем на 100 участков.

Ситуация на особом контроле Службы спасения. В постоянной боевой готовности находятся свыше 1800 человек, более 400 единиц техники и 106 плавсредств.