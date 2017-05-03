Программа празднования 9 Мая в Академгородке: салюты и митинги

Мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы, начнутся 4 мая в 15 часов с торжественного собрания и праздничного концерта в большом зале Дома ученых СО РАН (вход по пригласительным билетам).

5 мая.

17.00. Акция «Сирень Победы» — территория перед ДК «Приморский» (ул. Молодости, 15).

7 мая.

12.00. Торжественный митинг у памятника ветеранам-геологам (ул. Боровая партия, 13).

8 мая.

Правые Чемы.

10.00−12.00. Торжественные мероприятия на Аллее Памяти по ул. Русской.

12.00−13.00. VI районный фестиваль самодеятельного творчества «Старая военная пластинка» ДМ «Маяк» (ул. Русская, 1а).

21.00. Акция «Свеча Памяти» на Аллее Памяти по ул. Русской.

Нижняя Ельцовка.

10.00. Торжественный митинг у мемориала «Ушедшим в вечность — вечная память» (Бердское шоссе).

Левые Чемы.

11.00. Возложение цветов к мемориальной доске Г. М. Ивлева.

9 мая.

Верхняя зона.

08.30. Возложение цветов к мемориальной доске М. Юрьева ул. Терешковой.

10.00. Праздничное шествие по Морскому проспекту.

11.00. Торжественный митинг у ДУ СО РАН (Морской проспект, 23).

11.00−22.00. Праздничная программа, «Ликуй, победная весна!» площадка перед ДК «Академия» (ул. Ильича, 4).

Микрорайон Щ.

06.00−06.30. Акция «Песни Победы» площадка перед ДМ «Юность» (проспект Строителей, 21).

12.00. Велоквест по Академгородку.

14.00−20.00. Ретро-площадка перед ДМ «Юность» (проспект Строителей, 21).

Левый берег.

08.00. Танцевальный флешмоб «Синий платочек» на площадке перед ДК «Приморский» (ул. Молодости, 15).

08.15. Возложение цветов к мемориальной доске В. А. Бердышева.

09.20. Праздничное шествие по ул. Приморской, Софийской, Ветлужской, Новоморской.

10.00. Торжественный митинг у мемориального комплекса «Алеша-Сибиряк» (ул. Новоморская).

11.00. Велопробег воспитанников дошкольных учреждений (набережная по ул. Новоморской).

12.00−18.00. Праздничная программа «Парк Победы» в ПКиО «У моря Обского» (ул. Софийская, 15).

18.00−22.00. Праздничная программа, посвященная Дню Победы на площадке перед ДК «Приморский» (ул. Молодости, 15).

21.50 -22.00. Праздничный фейерверк у ДК «Академия» (ул. Ильича, 4) и ДК «Приморский» (ул. Молодости, 15).