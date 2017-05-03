Программа празднования 9 Мая в Академгородке: салюты и митинги
О том, как будут праздновать День Победы в Советском районе, VN.ru рассказали в отделе по делам молодежи, культуре и спорту.
О том, как будут праздновать День Победы в Советском районе, VN.ru рассказали в отделе по делам молодежи, культуре и спорту.
Мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы, начнутся 4 мая в 15 часов с торжественного собрания и праздничного концерта в большом зале Дома ученых СО РАН (вход по пригласительным билетам).
5 мая.
17.00. Акция «Сирень Победы» — территория перед ДК «Приморский» (ул. Молодости, 15).
7 мая.
12.00. Торжественный митинг у памятника
8 мая.
Правые Чемы.
10.00−12.00. Торжественные мероприятия на Аллее Памяти по ул. Русской.
12.00−13.00. VI районный фестиваль самодеятельного творчества «Старая военная пластинка» ДМ «Маяк» (ул. Русская, 1а).
21.00. Акция «Свеча Памяти» на Аллее Памяти по ул. Русской.
Нижняя Ельцовка.
10.00. Торжественный митинг у мемориала «Ушедшим в вечность — вечная память» (Бердское шоссе).
Левые Чемы.
11.00. Возложение цветов к мемориальной доске Г. М. Ивлева.
9 мая.
Верхняя зона.
08.30. Возложение цветов к мемориальной доске М. Юрьева ул. Терешковой.
10.00. Праздничное шествие по Морскому проспекту.
11.00. Торжественный митинг у ДУ СО РАН (Морской проспект, 23).
11.00−22.00. Праздничная программа, «Ликуй, победная весна!» площадка перед ДК «Академия» (ул. Ильича, 4).
Микрорайон Щ.
06.00−06.30. Акция «Песни Победы» площадка перед ДМ «Юность» (проспект Строителей, 21).
12.00. Велоквест по Академгородку.
14.00−20.00.
Левый берег.
08.00. Танцевальный флешмоб «Синий платочек» на площадке перед ДК «Приморский» (ул. Молодости, 15).
08.15. Возложение цветов к мемориальной доске В. А. Бердышева.
09.20. Праздничное шествие по ул. Приморской, Софийской, Ветлужской, Новоморской.
10.00. Торжественный митинг у мемориального комплекса «Алеша-Сибиряк» (ул. Новоморская).
11.00. Велопробег воспитанников дошкольных учреждений (набережная по ул. Новоморской).
12.00−18.00. Праздничная программа «Парк Победы» в ПКиО «У моря Обского» (ул. Софийская, 15).
18.00−22.00. Праздничная программа, посвященная Дню Победы на площадке перед ДК «Приморский» (ул. Молодости, 15).
21.50 -22.00. Праздничный фейерверк у ДК «Академия» (ул. Ильича, 4) и ДК «Приморский» (ул. Молодости, 15).