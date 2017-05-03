В Уфе перекроют несколько улиц в центре для проведения велогонок

Так, с 10:00 до 16:00 будет временно закрыто движение транспорта по нескольким улицам. Также составлен объездной маршрут для 2-го троллейбуса «Колхозный рынок — Башгосдрамтеатр». Он будет идти до остановки «ТК «Центральный», с разворотом на кольце.

Улицы перекрываются для 69-ой легкоатлетической эстафеты и Открытого Первенства Уфы по велоспорту на шоссе, посвященной 72-ой годовщине Победы.