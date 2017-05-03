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07:21 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе перекроют несколько улиц в центре для проведения велогонок

6 мая в Уфе будут перекрыты несколько улиц для подготовки к спортивным соревнованиям, сообщает мэрия.

Так, с 10:00 до 16:00 будет временно закрыто движение транспорта по нескольким улицам. Также составлен объездной маршрут для 2-го троллейбуса «Колхозный рынок — Башгосдрамтеатр». Он будет идти до остановки «ТК «Центральный», с разворотом на кольце.

Улицы перекрываются для 69-ой легкоатлетической эстафеты и Открытого Первенства Уфы по велоспорту на шоссе, посвященной 72-ой годовщине Победы.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы
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