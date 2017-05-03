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11:51 (мск), источник: ИА REGNUM

В Волгограде ко Дню Победы запустили музыкальные трамваи

Мелодии военных лет исполняют профессиональные музыканты.

В праздничной акции участвуют три городских маршрута: трамвайных — скоростного и 10-го и троллейбуса № 12. Военные песни зазвучали в вагонах 2 мая с 10:00, сообщает ОТР.

Мелодии военных лет исполняют профессиональные музыканты — студенты Волгоградской консерватории им. Серебрякова и преподаватели детских школ искусств. Они играют на баянах и аккордеонах. Всего в акции принимают участие 20 музыкантов. Каждый день на смену будут заступать новые участники. В их репертуаре более 30 мелодий.

Семен Масюков, студент Волгоградской консерватории им. П. Серебрякова: «Своим выступлением я хочу просто принести людям радость, приятную разрядку. В обычный будничный день они заходят в обычный трамвай, и слышат исполнение аккордеониста».

Акция «Экспресс Победы» проходит в Волгограде впервые. Инициатором выступила городская Администрация Волгограда. Военные песни будут звучать в вагонах в течение всего рабочего дня. Пассажиры к такой идее отнеслись положительно.

Определить вагоны, участвующие в акции легко — специально ко Дню Победы — они получили праздничное оформление. «Экспрессы Победы» будут курсировать по улицам Волгограда до 5 мая.

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