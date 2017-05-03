Лучшим воспитателем в России признана ангарчанка Яна Плехова

Воспитатель детского сада присмотра и оздоровления № 72 в Ангарском городском округе Яна Плехова стала победительницей II всероссийского конкурса «Воспитатели России». Как сообщает 3 мая 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, она удостоена диплома первой степени в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации». Награждение победителей прошло в Государственной думе Российской Федерации.

За победу в шести основных конкурсных номинациях боролись более 600 специалистов системы дошкольного образования: воспитатели, педагогические работники и руководители дошкольных образовательных организаций из 75 регионов Российской Федерации.

Наряду с Яной Плеховой в тройку лидеров номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» вошли представительница Рязани Галина Храпова и воспитательница из Новочебоксарска (Чувашская Республика) Татьяна Шавикова.

Организатор конкурса — общероссийская общественная организация «Воспитатели России». Участие в торжественной церемонии награждения приняли председатель комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов, депутат ГД Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Баталина, руководитель общероссийской общественной организации «Воспитатели России», заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Лариса Тутова.

Справка. Яна Александровна Плехова в 1992 году окончила Ангарское педагогическое училище, в 2013 году — Иркутский государственный лингвистический университет. В 2016 году прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности воспитатель. Общий стаж работы воспитателем — 25 лет. С 2013 года работает в МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 72» в Ангарске.