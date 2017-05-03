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08:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

ИГУ получит больше бюджетных мест

Минобрнауки России увеличило ИГУ количество бюджетных мест.

Источник: РИА "Новости"

Контрольные цифры приема на 2018/2019 учебный год установило вузам Министерство образования и науки РФ. Как сообщает 3 мая 2017 года пресс-служба Иркутского государственного университета со ссылкой на приказ ведомства, ИГУ выделено 2120 бюджетных мест, что больше на 83 места, чем в 2017/2018 учебном году.

«В целом, увеличение произойдет по направлениям бакалавриата и магистратуры, при этом Минобрнауки России сократил количество мест по направлениям специалитета, — рассказал ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев. — В 2018 году бюджетные места будут выделены на новые аккредитованные направления бакалавриата “Информационная безопасность” и на направления магистратуры укрупненных групп: “Математика и механика”, “Физика и астрономия”, “Информатика и вычислительная техника”Социология и социальная работа". Успешную аккредитацию этих направлений ИГУ прошел в декабре 2016 года.

Увеличится количество бюджетных мест на бакалавриате и магистратуре по очной форме обучения, а также на магистратуре по очно-заочной форме. На 10% увеличено количество бюджетных мест по направлению «Химия» (бакалавриат), что связано с приоритетным направлением развития российской экономики. Востребованность специалистов сферы IT спровоцировало увеличение бюджетных мест и на направления укрупненной группы «Информатика и вычислительная техника». Также на 10% увеличили количество бюджетных мест по направлениям укрупненной группы «Экономика и управление» — это очень отрадно с учетом общей тенденции сокращения мест на такие направления.

Увеличится количество бюджетных мест на направления укрупненной группы «Политические науки и регионоведение», куда входит «Политология», «Зарубежное регионоведение», «Международные отношения». Такие направления в ИГУ есть на историческом факультете и в институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ). В ИФИЯМ резко увеличатся бюджетные места на направления укрупненной группы «Языкознание и литературоведение» (в нее входят «Филология» и «Лингвистика») — с 54 мест (2017/2018 учебный год) до 135 мест (2018/2019 учебный год). Также в 2018/2019 учебном году на 10% увеличится количество бюджетных мест на направления магистратуры в педагогическом институте ИГУ.

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