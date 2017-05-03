Прогноз погоды на 3 мая: Украина дождалась тепла

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В центральных, восточных и южных областях Украины погода будет сухой, солнечной и теплой. В то же время на западе Украины прогнозируют дожди с грозами.

На западе и в Винницкой области днем стоит ожидать от 12 до 17 градусов тепла. Дожди пройдут на Закарпатье и вблизи Карпат, а на большинстве территории Украины погода будет сухой и ясной.

В столице Украины 3 мая температура будет от 16 до 17 градусов тепла, солнечно и без дождя.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о 25 малоизвестных местах Украины, на которые стоит посмотреть.