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08:17 (мск), источник: Newslab.ru

«Были готовы»: дорожники отчитались об уборке улиц после снегопада

Всего на расчистку улиц вышли 100 единиц техники, первые машины приступили к уборке в 5:30 часов утра.

В мэрии рассказали, как коммунальщики устраняют последствия ночного снегопада в Красноярске. По данным пресс-службы департамента городского хозяйства, они знали о надвигающемся снегопаде и техника была заранее готова. Всего на расчистку улиц вышли 100 единиц техники, первые машины приступили к уборке в 5:30 часов утра.

В первую очередь сгребали снег на центральных улицах города и опасных участках. Эти работы продолжались до 8 утра. Чтобы не провоцировать пробки, их прервали до 11 часов. Теперь коммунальные службы будут вывозить снег.

Также за ночь в городе упало несколько деревьев и один электрический столб. Всего в службу 005 от горожан поступило 26 жалоб.

По данным жителей, наибольшие проблемы сегодня утром наблюдались в самом большом районе города — Советском. По наблюдениям местных жителей, его практически не чистили от снега и к началу рабочего дня он был подготовлен хуже остальных.

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