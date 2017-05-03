В четверг в Приморье придет тепло и туманы
Завтра, 4 мая, глубокий и обширный циклон с фронтальными разделами сместится с Амурской области на Хабаровский край. Приморский край окажется в его тёплом секторе.
Завтра, 4 мая, глубокий и обширный циклон с фронтальными разделами сместится с Амурской области на Хабаровский край. Приморский край окажется в его тёплом секторе.
Сегодня, 3 мая, континентальные районы Приморья окажутся в тёплом секторе циклона, который смещается с Монголии на Амурскую область. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Примпогода.ру», сохранится жаркая погода, температурный фон останется на уровне вчерашнего дня. Погодные условия южного побережья формирует гребень охотоморского антициклона, поэтому здесь значительно холоднее, +10…+16 °C. На восточном побережье с утра наблюдался
Во Владивосток минувшей ночью
Завтра, 4 мая, глубокий и обширный циклон с фронтальными разделами сместится с Амурской области на Хабаровский край. Приморский край окажется в его тёплом секторе. Выносная облачность на побережье опустится очагами тумана. Осадков не ожидается. Ночь под покровом облачности ожидается теплее, чем предыдущая, +7…+14 °C, на
Во Владивостоке облачно, ночью и утром местами туман. Ветер свежий. Минимальная температура воздуха +7…+9 °C, во второй половине дня температура воздуха повысится до +12…+14 °C.