В четверг в Приморье придет тепло и туманы

Сегодня, 3 мая, континентальные районы Приморья окажутся в тёплом секторе циклона, который смещается с Монголии на Амурскую область. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Примпогода.ру», сохранится жаркая погода, температурный фон останется на уровне вчерашнего дня. Погодные условия южного побережья формирует гребень охотоморского антициклона, поэтому здесь значительно холоднее, +10…+16 °C. На восточном побережье с утра наблюдался северо-западный ветер, поступал тёплый континентальный воздух, столбики термометров поднялись до +19…+26 °C. В середине дня ветер переменился на восточный, юго-восточный, и температура воздуха резко понизилась на 10 градусов. Дожди в крае сегодня маловероятны.

Во Владивосток минувшей ночью юго-восточный ветер вынес с моря низкую слоистую облачность, которая сохранится над городом большую часть дня. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +10…+13 °C, в пригороде до +17 °C.

Завтра, 4 мая, глубокий и обширный циклон с фронтальными разделами сместится с Амурской области на Хабаровский край. Приморский край окажется в его тёплом секторе. Выносная облачность на побережье опустится очагами тумана. Осадков не ожидается. Ночь под покровом облачности ожидается теплее, чем предыдущая, +7…+14 °C, на северо-востоке от +5 °C до -1 °C. Днём на побережье +13…+18 °C, дальше от моря — теплее, +19…+28 °C.

Во Владивостоке облачно, ночью и утром местами туман. Ветер свежий. Минимальная температура воздуха +7…+9 °C, во второй половине дня температура воздуха повысится до +12…+14 °C.