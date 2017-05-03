В зоопарке Ростова поселились совы

Как сообщает сайт администрации донской столицы, птицы успешно прошли период карантина.

Добавим, сипуха — хищник. Еще её называют полуночником, призрачной и визжащей совой. Излюбленная пища пернатой — мышевидные грызуны. Иногда она употребляет в пищу мелких птиц, а также крупных и земноводных насекомых, лягушек, рептилий и беспозвоночных животных.