В зоопарке Ростова поселились совы
Центр реабилитации диких животных Тверской области подарил зоопарку
Центр реабилитации диких животных Тверской области подарил зоопарку
Как сообщает сайт администрации донской столицы, птицы успешно прошли период карантина.
Добавим, сипуха — хищник. Еще её называют полуночником, призрачной и визжащей совой. Излюбленная пища пернатой — мышевидные грызуны. Иногда она употребляет в пищу мелких птиц, а также крупных и земноводных насекомых, лягушек, рептилий и беспозвоночных животных.