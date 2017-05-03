Интрига номера NaviBand на «Евровидении» будет раскрыта сегодня
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интрига номера NaviBand на «Евровидении» будет раскрыта сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интрига номера NaviBand на «Евровидении» будет раскрыта сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Днем состоится первая индивидуальная репетиция белорусских артистов на сцене песенного шоу в Международном выставочном центре. Во время репетиции первые зрители, а это аккредитованные журналисты, смогут увидеть и затем рассказать в своих сообщениях, как будут «летать» на сцене Артем Лукьяненко и Ксения Жук.
После репетиции у ребят состоится
Группа NaviBand 2 мая побывала с экскурсией в Международном выставочном центре, провела репетицию с хореографом.
Вторая индивидуальная репетиция и