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08:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Во время патриотической акции хабаровчане собираются коллективно отжаться свыше 26 тысяч раз

9 мая в Хабаровске состоится акция «Рекорд Победы». Ее организует Центр патриотического воспитания.

В рамках мероприятия активисты планируют отжаться 26 298 раз — именно столько дней прошло с 9 мая 1945 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

«Наша цель — сделать 30−40 тысяч отжиманий. В акции могут принять участие все желающие. По команде ведущего, одновременно отжиматься будут около 50 человек. Помимо этого хабаровчане будут выполнять прыжки на скакалке, подтягивания, рывок гири, подъем туловища из положения лежа. Всего в сумме будет выполнено около 100 тысяч упражнений», — рассказала и.о. директора Центра патриотического воспитания Татьяна Васильченко.

Жители города, которые добьются лучших результатов, получат призы от магазинов здорового питания и спортивных товаров. Тех, кто решит поддержать участников, ждут развлекательная программа и выступления воркаутеров.

Акцию проведут в 13:00 на площади «Город воинской славы».

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