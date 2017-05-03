Более 4 млн рублей заработал главный следователь Хабаровского края в прошлом году

Руководство регионального следственного управления СК РФ отчиталось о доходах и имуществе за 2016 год, сообщает портал «Губерния».

Больше всех за год заработал руководитель управления Петр Решетников — его доход превысил 4 млн 200 тысяч рублей. Глава регионального ведомства также задекларировал земельный участок площадью 1500 квадратных метров и недостроенный дом площадью 260 «квадратов». Машин в собственности у Решетникова нет, однако его жена владеет внедорожником «Тойота Ленд Крузер».

Заместитель руководителя следственного управления Илья Соловых указал доход в размере 3 млн 114 тысяч рублей. Соловых владеет квартирой (59,6 квадратных метра), домом (180,8 квадратных метра) и земельным участком (724 квадратных метра). Кроме того, ему принадлежит половина земельного участка площадью 1211 квадратных метров, половина дома площадью 89,2 квадратных метра, треть квартиры площадью 67,8 квадратных метра и моторная лодка «Корсар-330».

Заместитель руководителя Александр Бачурин за прошедший год получил свыше 3 млн 300 тысяч рублей. Он владеет квартирой площадью 79,2 квадратных метра (совместно с женой), земельным участком площадью 950 квадратных метров, гаражом площадью 33,8 квадратных метра, а также половиной квартиры площадью 64,8 «квадрата» и грузовиком ГАЗ-66.

Напомним, что в середине апреля о доходах отчитались депутаты региональной Закдумы. Самым богатым парламентарием второй год подряд стал Александр Добровольский.